 QB Heinrich Haarberg, RB Gabe Ervin, WR Alante Brown, TE Thomas Fidone and OL Broco Bando join us on Husker Chat Live.
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Husker Chat Live: Spring offensive preview

Sean Callahan • HuskerOnline
Publisher
@Sean_Callahan
Sean Callahan has worked with Rivals.com since 2000, and has been the Publisher of HuskerOnline since 2007. He also reports for KETV Channel 7 in Omaha, NET's Big Red Wrap-Up and KFAB Radio in Omaha.

Quarterback Heinrich Haarberg, running back Gabe Ervin, wide receiver Alante Brown, tight end Thomas Fidone and offenisve lineman Broc Bando join us for our spring offensive preview show.

You can watch it on YouTube, Facebook or Twitter and listen to it on our podcast channel through Spotify.

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