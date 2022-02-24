Husker Chat Live: Spring offensive preview

Quarterback Heinrich Haarberg, running back Gabe Ervin, wide receiver Alante Brown, tight end Thomas Fidone and offenisve lineman Broc Bando join us for our spring offensive preview show.
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