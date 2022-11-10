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How to watch, stream, or listen to Nebraska at Michigan

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Nebraska is back on the road after enjoying the comforts of home for a couple weeks..

The Huskers (3-6, 2-4 Big Ten) are reeling during a three game losing streak. To break that streak the team will have to topple Michigan (9-0, 6-0) as a a 31-point underdog. That spread is believed to be the largest for Nebraska in the modern era of football. Nebraska's quarterback situation is shaky heading into the game but it's another football game and you never know what can happen.

Here's how to watch, stream or listen to the Huskers take on the Wolverines on Saturday.

Basic Information

What:

Nebraska Cornhuskers (3-6) at Michigan Wolverines (9-0)


Where:

Michigan Stadium

Ann Arbor, Michigan

When:

Saturday, November 12

2:30 PM central time

Watch:

BTN

Play-by-Play: Mark Jones

Analyst: Robert Griffin III

Sidelines: Quint Kessenich

Stream:

Hulu+Live TV, YouTube TV, Sling, FuboTV

Listen

Husker Radio Network: Omaha (KBBX, 97.7 FM); Grand Island (KLIQ, 94.5 FM)

Huskers.com and Huskers App

Apple app store I Google Play

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