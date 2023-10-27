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Guess the Score Contest: Nebraska-Purdue

Inside Nebraska
Staff

Nebraska football gets back underway as the Huskers (4-3. 2-2 Big Ten) square off with Purdue (2-5, 1-3) at 2:30 p.m. CT tomorrow (Fox Sports 1).

Think you know how the game is going to shake out? Head to our Insider's Board with the link below to enter our Guess the Score Contest for a shot at winning a FREE one-year or one-month subscription to Inside Nebraska!

Free year = Pick the correct winner + the exact final score

Free month = Pick the correct winner + the closest to each team's score without going over each team's final point total

BETTING LINE:

Nebraska: -2.5

O/U: 39.5

>> Betting line as of 2 p.m. on Wednesday, per Bet MGM

>>> GUESS THE SCORE CONTEST: NEBRASKA-PURDUE <<<

THIS YEAR'S WINNERS:

Minnesota Game: None

Colorado: Jaemekon

Northern Illinois: NU HZKRZ

Louisiana Tech: HuskerFitter98

Michigan: TheAdmiral1777 and argon

Illinois: Huskersrockin

Northwestern: HuskerRick

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