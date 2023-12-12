Advertisement
News More News
ago football Edit

Georgia or Nebraska? Inside QB Dylan Raiola's upcoming visit

Adam Gorney, Greg Smith & Jed May
Rivals.com Video

InsideNebraska.com's Greg Smith and UGASports.com's Jed May join Adam Gorney to discuss the news that five-star quarterback and Georgia commit Dylan Raiola is taking a visit to Nebraska this coming weekend.

Advertisement

*****

FINAL 2023 TEAM RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | Transfer tracker/player ranking (football) | Transfer team ranking (football) | Transfer tracker/player ranking (basketball) | Transfer team ranking (basketball) | Rivals Portal Twitter

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement