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GAME THREAD: React live and join the debate on Nebraska-Wisconsin

Inside Nebraska
Staff

Nebraska football is back in action today as the Huskers (5-5, 3-4 Big Ten) look to get off of a two-game losing streak this season and a nine-game losing skid to Wisconsin (5-5, 3-4) tonight in Madison – a place where Nebraska football hasn't won since 1966.

Join the debate and live reaction in our game thread below!

GAME THREAD: NEBRASKA AT WISCONSIN

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HOW TO WATCH: TV, stream + radio info for tonight's game

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