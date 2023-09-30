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Game Thread: Join the debate and live reaction on Nebraska-Michigan

Inside Nebraska
Staff

Nebraska football is back in action today against Michigan as Matt Rhule and the Huskers (2-2) seek a huge upset over the No. 2-ranked Wolverines (4-0).

Join the debate and live reaction on our game day thread below!

>>> GAME THREAD: NEBRASKA-MICHIGAN <<<

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