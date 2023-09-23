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Game Thread: Join the debate and live reaction on Nebraska-La Tech

Inside Nebraska
Staff

Nebraska football is back in action today against Louisiana Tech as Matt Rhule and the Huskers seek their second straight win.

Join the debate and live reaction on our game day thread below!

>>> OFFICIAL GAME THREAD: NEBRASKA vs. LOUISIANA TECH <<<

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REQUIRED READING FROM INSIDE NEBRASKA:

NUTS & BOLTS:

>>> How to watch, stream & listen

>>> Depth Chart

>>> Thursday Updates: Sims, Lenhardt, Ives


PREDICTIONS:

>>> Bold Predictions

>>> Final score predictions + Week 4 CFB picks


FEATURES:

>>> Nebraska RBs: Breaking down Top 3 in new rotation

>>> Giving historical context to Nebraska's slow offensive start in 2023

>>> Opponent Scout: Names & numbers to know on La Tech

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