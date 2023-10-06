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Game Thread: Join the debate and live reaction on Nebraska-Illinois

Inside Nebraska
Staff

CHAMPAIGN, Ill. – Nebraska football is back in action today as Nebraska and Illinois square off at 7 p.m. CT (on FS1) with both teams sitting at 2-3 and 0-2 in the Big Ten.

Join the debate and live reaction on our game day thread below!

>>> GAME THREAD: NEBRASKA vs. ILLINOIS <<<

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