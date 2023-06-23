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Zack Carpenter
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InsideNebraska
Publisher
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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