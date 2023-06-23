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FREE TRIAL: All-Access to Inside Nebraska until Huskers fall camp

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

For a limited time, new users get a free trial for All Access to Inside Nebraska until fall training camp.

Click on the photo above – or follow this link – and enter promo code HUSKERS24 to claim your offer at signup. Offer is valid until Monday (6/26/23)

Your subscription will give you free access to all of Inside Nebraska reports that are behind a paywall, feature stories coming this summer, our Insider's Board and recruiting updates from the Huskers' huge official visit weekend – which features 13 top targets in town from Friday to Sunday highlighted by the state's No. 1-ranked player, Carter Nelson, as Nebraska looks to take down Georgia and Notre Dame for the in-state Ainsworth star.

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