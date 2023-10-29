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Essential Reads: Excitement grows by the day as Huskers just keep winning
Zack Carpenter
•
InsideNebraska
Publisher
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
Nebraska football has ended another recent skid against Big Ten West foes. After beating Illinois and Northwestern, this time the Huskers took down Purdue with a 31-14 win on Saturday.
The Huskers (5-3, 3-2 Big Ten) earned their first three-game winning streak since the Mike Riley Era and their first undefeated month of October since the Frank Solich Era with the victory.
Get caught up on the Huskers' huge win with our Essential Reads list below, your place for all of Inside Nebraska's postgame coverage on another big step for Matt Rhule and the Huskers.
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MULTIMEDIA
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Postgame Press Conference
The following are just a select few of the top presser videos. Watch any or all of the coach and player postgame interviews on the INSIDE NEBRASKA YOUTUBE CHANNEL
Matt Rhule:
Heinrich Haarberg:
Quinton Newsome and Tommi Hill:
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