News More News
ago football Edit

Daniel Kaelin discusses Nebraska OV weekend, peer recruiting, Elite 11

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

Nebraska quarterback commit Daniel Kaelin sat down with Inside Nebraska senior recruiting analyst and Rivals national analyst Greg Smith to discuss his performance at the Elite 11, the Huskers' big official visit weekend, peer recruiting and more.

Watch their interview in the video above, or listen on Apple Podcasts or Spotify. Subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our video content.

Not a member of Inside Nebraska yet? Click the photo below or follow this link for access to all of our premium content and our Insider's Board FREE until fall camp. Offer expires today.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}