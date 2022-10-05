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Coaches Corner Podcast: Interview with Nebraska coach Mickey Joseph

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Rivals national recruiting analyst Clint Cosgrove talks recruiting, coaching and more with Nebraska interim head coach Mickey Joseph.

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