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Coach Search: Do Huskers need coach to unite fan base?

Zack Carpenter & Greg Smith
Inside Nebraska
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It has been more than 70 days since Nebraska fired Scott Frost and began its search for a new coach. Everyone is restless and exhausted, but we are all approaching the finish line.

Until that day arrives, Inside Nebraska's Zack Carpenter and Greg Smith will be debating hot topics around the Huskers' search. We first debated whether the Huskers should announce a new hire before the end of the season. We also debated what the new coach should make a priority.

Next up: Does Nebraska need to make a hire to unite the fanbase?

Watch below as they go back and forth in the latest video from the Inside Nebraska YouTube channel. Listen in podcast form on Apple Podcasts, Spotify, Amazon or Podbean.

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