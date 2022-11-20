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Coach Search: Debating hire timeline as Nebraska approaches finish line

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

It has been more than 70 days since Nebraska fired Scott Frost and began its search for a new coach. Everyone is restless and exhausted, but we are all approaching the finish line.

Until that day arrives, Inside Nebraska's Zack Carpenter and Greg Smith will be debating hot topics around the Huskers' search. First up: Should Nebraska announce a new coach before the end of the season? Should the Huskers have already done that?

Watch below as they go back and forth in the latest video from the Inside Nebraska YouTube channel. Listen in podcast form on Apple Podcasts, Spotify, Amazon or Podbean.

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