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Blackshirt Breakdown: Iowa Edition

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Welcome to Inside Nebraska's weekly video series, Blackshirt Breakdown, where former Husker Blackshirt and eight-year NFL veteran, Jay Foreman, and staff writer Steve Marik break down a handful of recent plays from the most recent Nebraska football game.

Next up is the 13-10 loss to rival Iowa.

Previous games:
>> Minnesota
>> Colorado
>> Northern Illinois
>> Louisiana Tech
>> Michigan
>> Illinois
>> Northwestern
>> Purdue
>> Michigan State
>> Maryland
>> Wisconsin

Watch their in-depth analysis in the video above, and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our Blackshirt Breakdown episodes. All episodes are also available on Apple Podcasts and Spotify.

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