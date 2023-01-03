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Blackshirt Breakdown: Cameron Lenhardt, Ethan Nation commit to Nebraska

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Former Nebraska star Jay Foreman joins Inside Nebraska staff writer Steve Marik to break down OLB/DE Cameron Lenhardt and CB Ethan Nation, the two newest members of the Huskers' 2023 class.

Both Lenhardt and Nation announced their commitments to Big Red during the 2023 Under Armour Next All-America Game in Florida. Lenhardt is a four-star prospect that chose the Huskers over Penn State, Maryland and Rutgers. Nation is a three-star recruit who picked Nebraska over Ohio State, Auburn and Houston.

Watch Jay and Steve break down Lenhardt and Nation's game film in the video above, and check out all of our video content for free on the Inside Nebraska YouTube channel.

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