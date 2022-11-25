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Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Nebraska's football season is coming to an end, but the coverage is heating up as athletic director Trev Alberts is set to name a new leader for Nebraska football any day now.

With that being said, our staff here at Inside Nebraska has you covered on everything you need to know about the Huskers' coaching search, team news, transfer portal scoop, high school recruiting and more!

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