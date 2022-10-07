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{{ timeAgo('2022-10-07 23:25:00 -0500') }} football Edit

Analyzing Huskers win over Rutgers, how Nebraska changed its 2022 season

Mickey Joseph has led Nebraska to two straight wins. (Jansen Coburn/Inside Nebraska)
Mickey Joseph has led Nebraska to two straight wins. (Jansen Coburn/Inside Nebraska) (Jansen Coburn/Inside Nebraska)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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PISCATAWAY, N.J. – It was a season-shifting win for the Nebraska football program as the Huskers took down Rutgers, 14-13, on the road.

The Inside Nebraska staff broke down the monumental win from SHI Stadium, including the impact of the victory, the young players who stepped up in clutch moments and how this win changes the entire perception of the Huskers' season going forward.

Watch the video below or on the Inside Nebraska YouTube channel as Zack Carpenter and Steve Marik break down the Huskers' win. The episode is also available on Apple Podcasts and Spotify.

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